Ломаченко — Хейні: коли відбудеться супербій

Василь Ломаченко та Девін Хейні проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу у Лас-Вегасі 21 травня. О котрій починається головний поєдинок.

У неділю, 21 травня, в Лас-Вегасі український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) проведе бій із чинним абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Поєдинки на розігріві в рамках шоу боксу в США розпочнуться о 05.00 ранку за київським часом, а головний бій вечора Ломаченка — Хейні розпочнеться близько 07:00. В Україні поєдинок не транслюватимуть.

Телеграф нагадує, що бій Ломаченко — Хейні покаже американський телеканал ESPN+ за системою Pay-per-view (плати та дивись) за суму близько 2200 грн. Крім того, поєдинок доступний на британському Sky Sports та його сервісі sky.com. Місячна передплата на нього складає 29 фунтів (1305 грн).

Також за перебігом бою онлайн можна буде стежити в онлайн-трансляції від "Телеграф".

Американський боксер повинен заробити за бій у 10 разів більше за суперника — близько 9 млн доларів. Гонорар українця становитиме 900 тис. доларів.

Боксери вже провели першу прес-конференцію. Під час неї Хейні публічно принизив Ломаченка.

Нещодавно відомий тренер прогнозував, що американець поб’є українця. З ним згодні букмекери.