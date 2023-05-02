Ломаченко – Хейні: гонорари боксерів

Американець має заробити у 10 разів більше за українця

Український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО), який 21 травня проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу з Девіном Хейні (29-0, 15 КО) в США, може розраховувати на гонорар, який в 10 разів менший ніж у суперника.

Про це повідомляє Чемпіон. За інформацією джерела, Ломаченко заробить за поєдинок 900 тисяч доларів.

Зазначається, що востаннє українець отримав сумму в понад 1 млн доларів за бій у 2020 році, коли програв поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопесу.

Згідно з прогнозами того ж сайту, гонорар Хейні складуть доходи від продажів трансляції за системою PPV (плати та дивись), з яких американець матиме відсоток. Вартість покупки однієї трансляції — 59,99 доларів. Таким чином, його гонорар становитиме не менше 9 млн доларів.

Примітно, що в минулорічному бою-реванші проти Ентоні Джошуа інший український боксер Олександр Усик заробив рекордний гонорар в кар’єрі — 40 млн доларів до вирахування податків та оплати роботи промоутерам, менеджерам та тренерам.

Нагадаємо, що поєдинок Ломаченко — Хейні не покажуть в Україні. Бій доступний для перегляду на кількох платформах.

Раніше відомий тренер заявив, що Ломаченко програє Хейні. Так вважають і букмекери.