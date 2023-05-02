Ломаченко - Хейни: гонорары боксеров

Американец должен заработать в 10 раз больше украинца

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО), который 21 мая проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира с Дэвином Хейни (29-0, 15 КО) в США, может рассчитывать на в 10 раз меньший гонорар, чем у соперника.

Об этом сообщает Чемпіон. По информации источника, Ломаченко заработает за поединок 900 тысяч долларов.

Отмечается, что в последний раз украинец получил больше 1 млн долларов за бой в 2020 году, когда проиграл поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопесу.

Согласно прогнозам того же сайта, гонорар Хейни составят доходы от продаж трансляции по системе PPV (плати и смотри), с которых американец будет иметь процент. Стоимость покупки одной трансляции — 59,99 долларов. Таким образом, его гонорар составит не менее 9 млн долларов.

Примечательно, что в прошлогоднем бое-реванше против Энтони Джошуа другой украинский боксер Александр Усик заработал рекордный гонорар в карьере — 40 млн долларов до вычета налогов и оплаты работы промоутерам, менеджерам и тренерам.

Напомним, что поединок Ломаченко — Хейни не покажут в Украине. Бой доступен для просмотра на нескольких платформах.

Ранее известный тренер заявил, что Ломаченко проиграет Хейни. Так считают и букмекеры.