Ломаченко - Хейни: супербой не покажут в Украине?

Основной транслятор вечеров бокса с участием Ломаченко отказался показывать шоу 20 мая

Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО). Платформа не объясняла своего решения, однако это может быть связано с серией скандалов вокруг украинского боксера, который активно поддерживает УПЦ МП.

Об этом MEGOGO сообщило в комментариях на своей странице в Instagram в ответ на запрос пользователя. Медиасервис, который на протяжении нескольких лет показывает практически все шоу бокса от Top Rank, отказался транслировать вечер боев с участием скандального украинца.

"Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой за титул чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни", — говорится в сообщении.

Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Ломаченко и американцем Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Добавим, что официальным транслятором поединка является компания ESPN. Поединок будет показан по системе Pay-per-view (PPV — платный показ шоу, — Ред.) на канале ESPN+ за 59,99$ (около 2200 грн).

Ранее известный тренер по боксу заявил, что Ломаченко проиграет Хейни. С таким мнением согласны и букмекеры.