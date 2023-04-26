Ломаченко – Хейні: супербій не покажуть в Україні?

Основний транслятор вечорів боксу за участю Ломаченка відмовився показувати шоу 20 травня

Медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО). Платформа не пояснювала свого рішення, проте це може бути пов’язане із серією скандалів навколо українського боксера, який активно підтримує УПЦ МП.

Про це MEGOGO повідомило у коментарях на своїй сторінці в Instagram у відповідь на запит користувача. Медіасервіс, який упродовж кількох років показує практично всі шоу боксу від Top Rank, відмовився транслювати вечір боїв за участю скандального українця.

"Медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій за титул чемпіона світу у легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між українцем Ломаченком та американцем Хейні відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі. Додамо, що офіційним транслятором поєдинку є компанія ESPN. Поєдинок буде показано по системі Pay-per-view (PPV — платний показ шоу, — Ред.) на каналі ESPN+ за 59,99$(близько 2200 грн).

Раніше відомий тренер з боксу заявив, що Ломаченко програє Хейні. З такою думкою згодні й букмекери.