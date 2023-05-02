Ломаченко - Хейни: где и когда смотреть бой за титул абсолютного чемпиона мира в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинец может выиграть все пояса в легком весе
21 мая украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проведет поединок с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО). Ранее претендент на титул назвал своего будущего соперника супертяжем с учетом внушительных габаритов американца.
В прямом эфире в Украине супербой Ломаченко — Хейни не покажут. Бой эксклюзивно покажет канал ESPN+ по системе Pay-per-view (плати за просмотр) за 59,99$ (около 2200 грн).
Поединок пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden Arena, начало шоу — в 05:00 по киевскому времени.
На кону боя будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, которым обладает американец. В октябре 2020 года украинец не воспользовался шансом выиграть данный титул, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей.
Отметим, что Хейни еще не знает поражений на профи-ринге. Ломаченко уже два раза терпел поражения среди профессионалов.
Американец в своем предыдущем бою еще раз победил Джорджа Камбососа (20-2, 10 КО).
Украинец в своем в последнем поединке с трудом справился с Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО).
Боксеры уже виделись друг с другом во время первой пресс-конференции перед боем. По ходу нее американец публично унизил соперника.
Недавно известный тренер заявил, что Хейни побьет Ломаченко . СДанное мнение разделяют и букмекеры.