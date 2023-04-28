"Принципиальное решение": в Украине отказались от Ломаченко

Официальный транслятор боев с участием украинца отказался показывать супербой Ломаченко — Хейни

На днях стало известно, что медиасервис MEGOGO не собирается показывать вечер бокса Ломаченко — Хейни, хотя до этого транслировал практически все шоу бокса от промоутерской компании Top Rank.

MEGOGO подтвердил данное решение. Об этом сообщается на YouTube-канале ТАЙК МАЙСОН. В медиасервисе отметили, что отказ от поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе с участием украинца является "принципиальным решением".

"Каждое сообщение, ответ или комментарий на официальных страницах медиасервиса MEGOGO в социальных сетях – это официальная позиция компании, которую видят все и часто цитируют СМИ. Так произошло на этот раз и это не в первый раз.

В случае, о котором вы спрашиваете, мы сознательно избрали именно такой вид коммуникации, чтобы не акцентировать внимание на событии. Считаем, что эта тема не должна быть громко поднята в инфопространстве. Когда в стране полномасштабная война, есть более важные сообщения.

Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса", – говорится в сообщении.

Напомним, бой Ломаченко — Хейни должен пройти 20 мая в Лас-Вегасе. Боксеры успели провести первую пресс-конференции, на которой американец унизил украинца. К слову, букмекеры не верят в Ломаченко в этом поединке.