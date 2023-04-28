"Принципове рішення": в Україні відмовилися від Ломаченка

Офіційний транслятор боїв за участю українця відмовився показувати супербій Ломаченко — Хейні

Днями стало відомо, що медіасервіс MEGOGO не має наміру показувати вечір боксу Ломаченко — Хейні, хоча до цього транслював практично всі шоу боксу від промоутерської компанії Top Rank.

MEGOGO підтвердив це рішення. Про це повідомляється на YouTube-каналі ТАЙК МАЙСОН. У медіасервісі зазначили, що відмова від поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі за участю українця є "принциповим рішенням".

"Кожне повідомлення, відповідь чи коментар на офіційних сторінках медіасервісу MEGOGO у соціальних мережах – це офіційна позиція компанії, яку бачать усі та часто цитують ЗМІ. Так сталося цього разу і це не вперше.

У випадку, про який ви питаєте, ми свідомо обрали саме такий вид комунікації, щоб не наголошувати на події. Вважаємо, що ця тема не повинна бути голосно піднята в інфопросторі. Коли у країні повномасштабна війна, є важливіші повідомлення.

Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бій Ломаченко — Хейні має відбутися 20 травня у Лас-Вегасі. Боксери встигли провести першу пресконференції, на якій американець принизив українця. До речі, букмекери не вірять у Ломаченка у цьому поєдинку.