"Принципове рішення": в Україні відмовилися від Ломаченка
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Офіційний транслятор боїв за участю українця відмовився показувати супербій Ломаченко — Хейні
Днями стало відомо, що медіасервіс MEGOGO не має наміру показувати вечір боксу Ломаченко — Хейні, хоча до цього транслював практично всі шоу боксу від промоутерської компанії Top Rank.
MEGOGO підтвердив це рішення. Про це повідомляється на YouTube-каналі ТАЙК МАЙСОН. У медіасервісі зазначили, що відмова від поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі за участю українця є "принциповим рішенням".
"Кожне повідомлення, відповідь чи коментар на офіційних сторінках медіасервісу MEGOGO у соціальних мережах – це офіційна позиція компанії, яку бачать усі та часто цитують ЗМІ. Так сталося цього разу і це не вперше.
У випадку, про який ви питаєте, ми свідомо обрали саме такий вид комунікації, щоб не наголошувати на події. Вважаємо, що ця тема не повинна бути голосно піднята в інфопросторі. Коли у країні повномасштабна війна, є важливіші повідомлення.
Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бій Ломаченко — Хейні має відбутися 20 травня у Лас-Вегасі. Боксери встигли провести першу пресконференції, на якій американець принизив українця. До речі, букмекери не вірять у Ломаченка у цьому поєдинку.