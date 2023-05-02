Ломаченко — Хейні: де і коли дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу в Україні

Українець може виграти всі пояси у легкій вазі

21 травня український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) проведе поєдинок з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО). Раніше претендент на титул назвав свого майбутнього суперника суперважком з урахуванням значних габаритів американця.

У прямому ефірі в Україні супербій Ломаченко — Хейні не покажуть. Бій ексклюзивно покаже канал ESPN+ за системою Pay-per-view (плати за перегляд) за 59,99 $ (близько 2200 грн).

Поєдинок пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand Garden Arena, початок шоу о 05:00 за київським часом.

На коні бою стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, яким володіє американець. У жовтні 2020 року українець не скористався шансом виграти цей титул, програвши Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що Хейні ще не знає поразок на профі-рингу. Ломаченко вже двічі зазнав поразки серед професіоналів.

Американець в своєму попередньому бою ще раз переміг Джорджа Камбососа (20-2, 10 КО).

Українець в своєму в останньому поєдинку не без труднощів впорався із Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).

Боксери вже бачилися між собою під час першої прес-конференції перед боєм. На ній американець публічно принизив суперника.

Нещодавно відомий тренер заявив, що Хейні поб’є Ломаченка. Цю думку поділяють і букмекери.