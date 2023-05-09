"Пытался защищать Украину": Ломаченко рассказал, почему отказался от боя мечты (видео)

Украинский боксер рассказал, что из-за большой войны отказался от шанса войти в историю бокса

Бывший чемпион в трех весовых категория, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) рассказал, почему отказался проводить бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-2, 10 КО), когда австралиец владел всеми чемпионскими поясами в дивизионе. Сейчас украинец готовится к бою с Девином Хейни, который перехватил титулы у Камбососа.

Соответствующий комментарий Василия доступен в новом документальном фильме про шоу бокса 20 мая от Top Rank Boxing на YouTube. Боксер заявил, что отказался драться за титул абсолютного чемпиона мира с Камбососом, чтобы защищать свою страну.

"Ты ничего не можешь делать, когда война приходит в твою страну и твой дом. Я думаю, это неправильно.

Я просто пытался защищать свою семью, свой дом и нашу страну. Это простое решение для людей, любящих свою страну, свой дом. Ты не думаешь о четырех поясах и звании абсолютного чемпиона мира, нет, ты никогда не думаешь об этом.

Сейчас я начал думать о моей семье и детях. Как все сложится, где и кем они будут, когда вырастут? Теперь это одна из моих целей", – сказал Ломаченко.

Накануне Василий обратился к болельщикам перед боем. К слову, поединок Ломаченко — Хейни могут не показать в Украине, а букмекеры на стороне американца.