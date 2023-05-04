"До свидания": в боксе предрекли "скорый конец" Ломаченко

Украинец может провести последний чемпионский бой

Соперник Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвин Хейни предрек скорый конец украинскому боксеру.

Об этом он заявил в комментариях своему YouTube-каналу. По его словам, он не хочет смотреть ни на кого из соперников из своего дивизиона, от которого он "держит ключи".

"Ломаченко не хочет продавать бой. Я знал, что он будет молчать. Ему следует вести себя тихо, ведь он на пути к своему концу. До свидания", — убежден Хейни.

Американский боец заявил, что это он создал структуру легкого дивизиона, ведь раньше "нужно было договариваться о бое то с одним, то с другим", поскольку поясами владели разные боксеры.

"Когда пришел Дэвин Хейни, он все исправил. Я теперь здесь босс и заправляю всем. Хочешь чего-то достичь в легком весе, ты должен встретиться со мной", — резюмировал Хейни.

Бой Ломаченко — Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится 21 мая 2023 года в американском Лас-Вегасе.

Боксер из США заработает за поединок в 10 раз больше, чем украинец — около 9 млн долларов. Его соперник получил 900 тыс. долларов.

Ломаченко и Хейни уже провели первую пресс-конференцию перед их боем. На ней американец публично унизил украинца.

Ранее именитый тренер спрогнозировал, что Хейни побьет Ломаченко. Его точку зрения разделяют и букмекеры.