"До побачення": в боксі передрекли "швидкий кінець" Ломаченку

Українець може провести останній чемпіонський бій

Суперник Василя Ломаченка в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девін Хейні передрік швидкий кінець українському боксеру.

Про це він заявив у коментарях своєму YouTube-каналу. За його словами, він не хоче дивитися ні на кого із суперників зі свого дивізіону, від якого він "тримає ключі".

"Ломаченко не хоче продавати бій. Я знав, що він мовчатиме. Йому слід поводитися тихо, адже він на шляху до свого кінця. До побачення", — переконаний Хейні.

Американський боєць заявив, що це він створив структуру легкого дивізіону, адже раніше "треба було домовлятися про бій то з одним, то з іншим", оскільки володіли поясами різні боксери.

"Коли прийшов Девін Хейні, він усе виправив. Я тепер тут бос і заправляю всім. Хочеш чогось досягти в легкій вазі, ти маєш зустрітися зі мною", — резюмував Хейні.

Бій Ломаченко — Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі відбудеться 21 травня 2023 року в американському Лас-Вегасі.

Боксер із США заробить за поєдинок удесятеро більше, ніж українець — близько 9 млн доларів. Його суперник отримав 900 тисяч доларів.

Ломаченко та Хейні вже провели першу прес-конференцію перед їхнім боєм. На ній американець публічно принизив українця.

Раніше іменитий тренер спрогнозував, що Хейні поб’є Ломаченка. Його думку поділяють і букмекери.