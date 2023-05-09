"Намагався захищати Україну": Ломаченко розповів, чому відмовився від бою мрії (відео)

Український боксер розповів, що через велику війну відмовився від шансу увійти в історію боксу

Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) розповів, чому відмовився проводити бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом (20-2, 10 КО), коли австралієць володів усіма чемпіонськими поясами. Наразі українець готується до бою з Девіном Хейні, який перехопив титули у Камбососа.

Відповідний коментар Василя доступний у новому документальному фільмі про шоу боксу 20 травня від Top Rank Boxing на YouTube. Боксер заявив, що відмовився битися за титул абсолютного чемпіона світу з Камбососом, щоб захищати свою країну.

"Ти нічого не можеш робити, коли війна приходить у твою країну і твій дім. Я думаю, це неправильно.

Я просто намагався захищати свою сім’ю, свій дім та нашу країну. Це просте рішення для людей, які люблять свою країну, свою оселю. Ти не думаєш про чотири пояси та звання абсолютного чемпіона світу, ні, ти ніколи не думаєш про це.

Зараз я почав думати про мою родину та дітей. Як усе складеться, де і ким вони будуть, коли подорослішають? Тепер це одна з моїх цілей”, – сказав Ломаченко.

Напередодні Василь звернувся до вболівальників перед боєм. До речі, поєдинок Ломаченко — Хейні можуть не показати в Україні, а букмекери на боці американця.