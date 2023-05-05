Ломаченко на тлі двох прапорів звернувся до вболівальників (відео)

Боксер зробив звернення англійською мовою

Ексчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) напередодні бою з Девіном Хейні (29-0, 15 КО) звернувся до вболівальників.

Спортсмен на одній зі своїх сторінок в Instagram опублікував відеозвернення до фанатів. Примітно, що він зробив це на тлі двох прапорів. На відео можна побачити синьо-жовтий український прапор, на якому написано прізвисько боксера Loma, а також прапор Білгорода-Дністровського, звідки родом Василь.

"Привіт, це Loma. Не забуваєте про мій 20-й бій з Девіном Хейні на MGM Grand у Лас-Вегасі. Ласкаво просимо!" — сказав боксер.

Крім того, Василь поділився декількома фотографіями з тренування, а також записав відео, на якому він б’є грушу.

Нагадаємо, Megogo відмовився транслювати вечір боксу за участю Ломаченка. Пізніше медіасервіс пояснив, чому пішов на такий крок. За місяць до поєдинку Василь тренувався під двома прапорами.

До речі, Хейні заявив, що завершить професійну кар’єру українця. Раніше стали відомі гонорари боксерів на вечорі боксу у Лас-Вегасі.