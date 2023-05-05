Ломаченко на фоне двух флагов обратился к болельщикам (видео)

Боксер сделал обращение на английском языке

Экс-чемпион мира по боксу в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) накануне боя с Девином Хейни (29-0, 15 КО) обратился к болельщикам.

Спортсмен на одной из своих страниц в Instagram опубликовал видеообращение на английском к фанатам. Примечательно, что он сделал это на фоне двух флагов. На видео можно увидел сине-желтый украинский флаг, на котором написано прозвище боксера — Loma, а также флаг Белгорода-Днестровского, откуда родом Василий.

"Привет, это Loma. Не забываете о моем самом 20-м бое с Девином Хэйни на MGM Grand в Лас-Вегасе. Добро пожаловать!" — сказал боксер.

Кроме того, Василий поделился несколькими фото с тренировки, а также записал видео, на которой он бьет грушу.

Напомним, Megogo отказался транслировать вечер бокса с участием Ломаченко. Позднее медиасервис объяснил, почему пошел на такой шаг. За месяц до поединка Василий тренировался под двумя флагами.

К слову, Хейни заявил, что он завершит профессиональную карьеру украинца. Ранее стали известны гонорары боксеров на вечере бокса в Лас-Вегасе.