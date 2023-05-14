Ломаченко — про бій з Хейні: "Мій останній шанс"

Українець мотивований виграти всі чотири пояси у легкій вазі

Український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) назвав поєдинок із Девіном Хейні (29-0, 15 КО) своїм останнім шансом стати абсолютним чемпіоном у легкій вазі.

Про це він сказав на опублікованому Top Rank Boxing в YouTube відео. За словами бійця, його мотивація — завоювати всі чотири чемпіонські пояси, якими володіє американець.

"Є лише один чемпіон світу. Це останній мій шанс. Ми тренувалися для цього. Це про стратегію і лише один бій. Це близько, дуже близько", — зазначив Ломаченко.

Проморолик бою

Суперники вийдуть на ринг 21 травня 2023 року в американському Лас-Вегасі близько 07:00 за київським часом.

Поєдинок Ломаченко — Хейні не показуватимуть в Україні. Його онлайн-трансляція буде доступна на сайті "Телеграф".

Бій Ломаченко — Хейні показуватиме американський телеканал ESPN+, де використовується система плати та дивися за суму близько 2200 грн. Поєдинок можна буде подивитися і на британському мовнику Sky Sports, а також сервісі sky.com за близько 1 305 грн.

Американський боксер має заробити за бій в 10 разів більше за суперника — близько 9 млн доларів. Українець має отримати приблизно 900 тис. доларів.

Претенденти на титул уже проводили прес-конференцію напередодні бою. Під час неї Хейні публічно принизив Ломаченка.

Раніше відомий тренер передрік поразку українця. При цьому букмекери погоджуються з ним.