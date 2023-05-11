Ломаченко — Хейні: все про суперника українця

Боксери посперечаються за титул абсолютного чемпіона світу

Рано вранці 21 травня український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) проведе бій з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі зі США Девіном Хейні (29-0, 15 КО). Початок — орієнтовно о 07:00 за київським часом.

Якщо українець програв двічі при 17 перемогах, американський боксер залишається непереможеним на профі-рингу за відсутності нічиїх — 29 перемог у 29 поєдинках. В активі абсолютного чемпіона світу 15 нокаутів.

Проморолик бою

При цьому претендент успішніший за абсолютного чемпіона світу за відсотками нокаутів — 65 проти 52.

Незважаючи на вік, Хейні досвідченіший за Ломаченка серед професіоналів, адже провів більше поєдинків, хоча останній дебютував на профі-рингу на два роки раніше в 2013 році.

Останні приготування Ломаченка та Хейні до бою

Чемпіону 24 роки, і він на 11 років молодший за претендента на титул. Американець — правша і на 5 см вище за українця-шульги, а також перевершує його в розмаху рук — 180 проти 166.

У своєму попередньому поєдинку 16 жовтня 2022 року Хейні переміг австралійця Джорджа Камбососа одноголосним рішенням суддів.

Перемога Хейні над Камбососом у другому поєдинку

Останній бій Ломаченка проти Джамейна Ортіса відбувся 29 жовтня 2022 року і приніс йому успіх після аналогічного результату.

Перемога Ломаченка над Ортісом

Американець частіше за українця виходить у ринг. 5 останніх поєдинків він провів протягом майже 2,5 років – в середньому по бою за півроку. Тим часом, 5 останніх поєдинків його суперника пройшли в останні 3 роки і 8 місяців — у середньому по бою за кожні майже 9 місяців.

Примітно, що бій Ломаченко — Хейні в Україні не показуватимуть. Сайт "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, що поєдинок Ломаченко — Хейні транслюватиме американський телеканал ESPN+ за системою плати та дивись. Сума – близько 2200 грн. Також поєдинок доступний для перегляду на британському мовнику Sky Sports та сервісі sky.com. Підписатися на нього можна за суму близько 1305 грн.

Американець має заробити за поєдинок в 10 разів більше за українця — приблизно 9 млн доларів. Його супернику дістанеться 900 тис. доларів.

Конкуренти боротьбі за титул уже провели першу прес-конференцію напередодні бою. На ній Хейні публічно образив Ломаченка.

Відомий тренер спрогнозував, що американець виявиться сильнішим за українця. Примітно, що букмекери поділяють цю думку.