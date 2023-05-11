Ломаченко - Хейни: все о сопернике украинца

Боксеры поспорят за титул абсолютного чемпиона мира

Рано утром 21 мая украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проведет бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе из США Дэвином Хейни (29-0, 15 КО). Начало — ориентировочно в 07:00 по киевскому времени.

Если украинец проиграл два раза при 17 победах, американский боксер остается непобежденным на профи-ринге при отсутствии ничьих — 29 побед в 29 поединках. В активе абсолютного чемпиона мира 15 нокаутов.

Проморолик боя

При этом претендент успешнее абсолютного чемпиона мира по проценту нокаутов — 65 против 52.

Несмотря на возраст, Хейни опытнее Ломаченко среди профессионалов, поскольку провел больше поединков, хотя последний дебютировал на профи-ринге двумя годами ранее в 2013 году.

Последние приготовления Ломаченко и Хейни к бою

Чемпиону 24 года, и он на 11 лет младше претендента на титул. Американец — правша и на 5 см выше украинца-левши, а также превосходит его в размахе рук — 180 против 166.

В своем предыдущем поединке 16 октября 2022 года Хейни победил австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей.

Победа Хейни над Камбососом во втором поединке

Последний бой Ломаченко против Джамейна Ортиса состоялся 29 октября 2022 года и принес ему успех после аналогичного исхода.

Победа Ломаченко над Ортисом

Американец чаще украинца выходит в ринг. 5 последних поединков он провел в течение почти 2,5 лет — в среднем по бою за полгода. Тем временем, 5 последних поединков его соперника прошли в последние 3 года и 8 месяцев — в среднем по бою за каждые почти 9 месяцев.

Примечательно, что бой Ломаченко — Хейни в Украине не будут показывать. Сайт "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию.

Напомним, что поединок Ломаченко — Хейни будет транслировать американский телеканал ESPN+ по системе плати и смотри. Сумма — около 2200 грн. Также поединок доступен для просмотра на британском вещателе Sky Sports и сервисе sky.com. Подписаться на него можно за сумму около 1 305 грн.

Американец должен заработать за поединок в 10 раз больше украинца — приблизительно 9 млн долларов. Его сопернику достанется 900 тыс. долларов.

Соискатели в борьбе за титул уже провели первую пресс-конференцию накануне боя. На ней Хейни публично оскорбил Ломаченко.

Известный тренер спрогнозировал, что американец окажется сильнее украинца. Примечательно, что букмекеры разделяют эту точку зрения.