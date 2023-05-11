Ломаченко - Хейни: все о сопернике украинца
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Боксеры поспорят за титул абсолютного чемпиона мира
Рано утром 21 мая украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проведет бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе из США Дэвином Хейни (29-0, 15 КО). Начало — ориентировочно в 07:00 по киевскому времени.
Если украинец проиграл два раза при 17 победах, американский боксер остается непобежденным на профи-ринге при отсутствии ничьих — 29 побед в 29 поединках. В активе абсолютного чемпиона мира 15 нокаутов.
При этом претендент успешнее абсолютного чемпиона мира по проценту нокаутов — 65 против 52.
Несмотря на возраст, Хейни опытнее Ломаченко среди профессионалов, поскольку провел больше поединков, хотя последний дебютировал на профи-ринге двумя годами ранее в 2013 году.
Чемпиону 24 года, и он на 11 лет младше претендента на титул. Американец — правша и на 5 см выше украинца-левши, а также превосходит его в размахе рук — 180 против 166.
В своем предыдущем поединке 16 октября 2022 года Хейни победил австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей.
Последний бой Ломаченко против Джамейна Ортиса состоялся 29 октября 2022 года и принес ему успех после аналогичного исхода.
Американец чаще украинца выходит в ринг. 5 последних поединков он провел в течение почти 2,5 лет — в среднем по бою за полгода. Тем временем, 5 последних поединков его соперника прошли в последние 3 года и 8 месяцев — в среднем по бою за каждые почти 9 месяцев.
Примечательно, что бой Ломаченко — Хейни в Украине не будут показывать. Сайт "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию.
Напомним, что поединок Ломаченко — Хейни будет транслировать американский телеканал ESPN+ по системе плати и смотри. Сумма — около 2200 грн. Также поединок доступен для просмотра на британском вещателе Sky Sports и сервисе sky.com. Подписаться на него можно за сумму около 1 305 грн.
Американец должен заработать за поединок в 10 раз больше украинца — приблизительно 9 млн долларов. Его сопернику достанется 900 тыс. долларов.
Соискатели в борьбе за титул уже провели первую пресс-конференцию накануне боя. На ней Хейни публично оскорбил Ломаченко.
Известный тренер спрогнозировал, что американец окажется сильнее украинца. Примечательно, что букмекеры разделяют эту точку зрения.