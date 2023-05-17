"Ты грязно боксируешь": Хейни устроил перепалку с Ломаченко (видео)
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Американец считает, что украинец дерется нечисто
Американский боксер Дэвин Хейни обвинил своего украинского визави Василия Ломаченко в том, что тот грязно проводит бои.
Видео перепалки соперников в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, который состоится 21 мая 2023 года, опубликовал в Twitter Top Rank Boxing. Накануне боксеры провели пресс-конференцию.
Сперва Хейни бросил Ломаченко, что он и его команда знают, что тот будет пытаться "устроить грязный поединок" на ближней дистанции, чтобы избежать его джеба.
- С чего ты решил? Когда ты видел грязный бой в моей карьере? Где? В каком поединке?" — возмутился Ломаченко.
- Ты знаешь, что это твой лучший шанс, чтобы меня достать.
– Мой лучший шанс – устроить грязный бой?
– Да.
– Да брось, чувак.
– Да, я видел твои грязные поединки, они все были такими.
– Ну например?
– Против Комми.
– Ну и где он был грязным? О чем ты?
– Удары на ближней дистанции. Вам рефери сказал: "Брейк", после чего ты бьешь в тот же момент. Брейк – удар.
– Да брось, чувак.
– Да. Мы знаем, что ты готовишь на бой.
Вслед за этим менеджер украинца Эгис Климас попытался объяснить, что "брейк" дает возможность подготовиться к ударам, на что команда американца отреагировала смехом.
На днях Ломаченко заявил, что он рад не считаться фаворитом поединка против Дэвина Хейни.
Вместе с тем, украинец убежден, что в поединке с американцем у него последний шанс завоевать титул абсолютного чемпиона мира. Бой не будут транслировать в Украине. Сайт "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию.