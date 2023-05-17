"Ты грязно боксируешь": Хейни устроил перепалку с Ломаченко (видео)

Американец считает, что украинец дерется нечисто

Американский боксер Дэвин Хейни обвинил своего украинского визави Василия Ломаченко в том, что тот грязно проводит бои.

Видео перепалки соперников в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, который состоится 21 мая 2023 года, опубликовал в Twitter Top Rank Boxing. Накануне боксеры провели пресс-конференцию.

Сперва Хейни бросил Ломаченко, что он и его команда знают, что тот будет пытаться "устроить грязный поединок" на ближней дистанции, чтобы избежать его джеба.

- С чего ты решил? Когда ты видел грязный бой в моей карьере? Где? В каком поединке?" — возмутился Ломаченко.

- Ты знаешь, что это твой лучший шанс, чтобы меня достать.

– Мой лучший шанс – устроить грязный бой?

– Да.

– Да брось, чувак.

– Да, я видел твои грязные поединки, они все были такими.

– Ну например?

– Против Комми.

– Ну и где он был грязным? О чем ты?

– Удары на ближней дистанции. Вам рефери сказал: "Брейк", после чего ты бьешь в тот же момент. Брейк – удар.

– Да брось, чувак.

– Да. Мы знаем, что ты готовишь на бой.

Вслед за этим менеджер украинца Эгис Климас попытался объяснить, что "брейк" дает возможность подготовиться к ударам, на что команда американца отреагировала смехом.

На днях Ломаченко заявил, что он рад не считаться фаворитом поединка против Дэвина Хейни.

Вместе с тем, украинец убежден, что в поединке с американцем у него последний шанс завоевать титул абсолютного чемпиона мира. Бой не будут транслировать в Украине. Сайт "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию.