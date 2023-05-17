"Ти брудно боксуєш": Хейні влаштував суперечку із Ломаченком (відео)

Американець вважає, що українець б’ється нечисто

Американський боксер Девін Хейні звинуватив свого українського візаві Василя Ломаченка в тому, що той брудно проводить бої.

Відео суперечки суперників у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, який відбудеться 21 травня 2023 року, опублікував у Twitter Top Rank Boxing. Напередодні боксери провели прес-конференцію.

Спершу Хейні кинув Ломаченку, що він та його команда знають, що той намагатиметься "влаштувати брудний поєдинок" на ближній дистанції, щоб уникнути його джеба.

- З чого ти взяв? Коли ти бачив брудний бій в моїй кар’єрі? Де? В якому поєдинку?" — обурився Ломаченко.

- Ти знаєш, що це твій найкращий шанс, щоб мене дістати.

– Мій найкращий шанс – влаштувати брудний бій?

– Так.

- Та перестань, чуваче.

- Так, я бачив твої брудні поєдинки, вони такими були.

- Ну наприклад?

- Проти Коммі.

- Ну, і де він був брудним? Про що ти?

- Удари на ближній дистанції. Вам рефері сказав: "Брейк", після чого ти б’єш в той самий момент. Брейк – удар.

- Та перестань, чуваче.

– Так. Ми знаємо, що ти готуєш на бій.

Після цього менеджер українця Егіс Клімас спробував пояснити, що "брейк" дає можливість підготуватися до ударів, на що команда американця відреагувала сміхом.

Днями Ломаченко заявив, що він задоволений тим, що не вважається фаворитом поєдинку проти Девіна Хейні.

Водночас українець переконаний, що в поєдинку з американцем у нього останній шанс здобути титул абсолютного чемпіона світу. Бій не транслюватимуть в Україні. Сайт "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію.