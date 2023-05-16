Ломаченко — Хейні: де і коли дивитись чемпіонський бій в Україні

Вітчизняні транслятори не зацікавлені у показі шоу за участю українця

У суботу, 20 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) проведе поєдинок з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО). Напередодні американець пообіцяв прикінчити українця.

Українські телеканали відмовилися від трансляції шоу боксу, а тому легально переглянути поєдинок можна на західних сервісах, зокрема ESPN+. Про це повідомляє boxingscene.

Трансляція шоу боксу за участю Ломаченка проходитиме по системі Pay-per-view (плати за перегляд). Вартість перегляду вечора боксу на ESPN+ складає 59,99 $ (близько 2200 грн). Крім того, поєдинок за пояси WBC, WBA Super, IBF та WBO покаже британський Sky Sports на телеканалах Sky Sports Main Event та Sky Sports Arena (вартість мінімальної підписки – 46 фунтів (близько 2100 грн)). Зазначимо, для використання обох платформ необхідні VPN-сервіси, адже вони ведуть мовлення тільки на території США та Великої Британії відповідно.

Проморолик бою Ломаченко — Хейні

Зазначимо, бій Ломаченко — Хейні відбудеться у ніч проти 21 травня на арені MGM Grand Garden у Лас-Вегасі. Орієнтовно головний поєдинок розпочнеться о 06:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що букмекери виділили фаворита в бою Ломаченко — Хейні.

Нагадаємо, Василь заробить за бій набагато менше за американця.