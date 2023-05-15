Хейні пообіцяв "прикінчити" Ломаченка "навіть в Україні"

Американець налаштований рішуче

Американський боксер Девін Хейні заявив, що завершить кар’єру свого українського суперника Василя Ломаченка в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Про це він сказав в опублікованому Top Rank Boxing у YouTube відео. Непереможний боєць пообіцяв побити його так, що опонент "ніколи не буде тим самим".

"Я його прикінчу. Завершу його главу в боксі. Вже давно ганяюсь за ним. І цей бій, нарешті, відбудеться. Це шах і мат! Він потрапив у мою пастку.

Я б побив його де завгодно — навіть в Україні. Ми готуємось до кращої версії Ломаченка, і я вивчаю його кращі поєдинкі. Василю, тобі час на вихід. Прощавай!", — заявив Хейні.

У тому ж відео українець назвав бій із американцем своїм останнім шансом виграти титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Поєдинок між боксерами не транслюватимуть в Україні. Сайт "Телеграф" проведе його онлайн-трансляцію.

Бій покажуть по американському телеканалу ESPN+ за допомогою системи плати та дивися за суму близько 2200 грн. Трансляція доступна на британському Sky Sports та сервісі sky.com за приблизно 1305 грн.

Хейні має заробити за поєдинок у 10 разів більше, ніж Ломаченко — близько 9 млн. доларів. Гонорар його суперника приблизно 900 тис. доларів.

Під час першої прес-конференції перед боєм американець публічно принизив українця. Перед цим відомий тренер спрогнозував поразку Ломаченка. Тим часом букмекери поділяють його думку.