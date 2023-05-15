Хейни пообещал "прикончить" Ломаченко "даже в Украине"

Американец настроен решительно

Американский боксер Дэвин Хейни заявил, что завершит карьеру своего украинского соперника Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Об этом он сказал в опубликованном Top Rank Boxing в YouTube видео. Непобедимый боец пообещал побить его так, что оппонент "никогда не будет прежним".

"Я его прикончу. Завершу его главу в боксе. Уже давно гоняюсь за ним. И этот бой, наконец, состоится. Это шах и мат! Он попал в мою ловушку.

Я избил бы его где угодно — даже в Украине. Мы готовимся к лучшей версии Ломаченко, и я изучаю его лучшие поединки. Василий, тебе пора на выход. Прощай!", — заявил Хейни.

В том же видео украинец назвал бой с американцем своим последним шансом выиграть титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Поединок между боксерами не будут транслировать в Украине. Сайте "Телеграф" проведет его онлайн-трансляцию.

Бой покажут по американскому телеканалу ESPN+ с помощью системы плати и смотри за сумму около 2200 грн. Трансляция доступна на британском Sky Sports и сервисе sky.com за примерно 1 305 грн.

Хейни должен заработать за поединок в 10 раз больше, чем Ломаченко — около 9 млн долларов. Гонорар его соперника — приблизительно 900 тыс. долларов.

Во время первой пресс-конференции перед боем американец публично унизил украинца. Перед этим известный тренер спрогнозировал поражение Ломаченко. Между тем, букмекеры разделяют его мнение.