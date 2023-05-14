Именитый боксер признался, от чего будет в шоке после боя Ломаченко - Хейни

Бывший чемпион мира отметил редкие нокауты в исполнении украинца

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи (36-8, 7 КО) не верит, что украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) победит американца Дэвина Хейни (29-0, 15 КО) в поединке за титул абсолютного чемпиона в легком весе.

Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Paulie TV. По его словам, украинец "полностью уничтожал" своих соперников в менее легких весовых категориях.

"Я буду в шоке, если Хейни будет нокаутирован. Ломаченко избивает оппонентов… Но даже тех, которых он избивал в легком весе — он их не останавливал", — отметил Малиньяджи.

Проморолик боя

По словам бывшего чемпиона мира, ему очень интересны как уровень американского боксера, так и качества его украинского соперника, поэтому он с нетерпением ждет поединок.

"Это хороший бой. Как я говорил, это Супербоул легкого дивизиона", — резюмировал Малиньяджи.

Соперники выйдут на ринг 21 мая 2023 года в американском Лас-Вегасе около 07:00 по киевскому времени. Поединок Ломаченко — Хейни не покажут в Украине, но сайт "Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию боя.

Соперники уже провели первую пресс-конференцию накануне поединка, на которой американец публично унизил украинца.

Перед этим известный тренер дал прогноз на поражение украинца. Примечательно, букмекеры такое мнение разделяют.