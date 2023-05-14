Іменитий боксер зізнався, від чого буде в шоці після бою Ломаченко — Хейні
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Колишній чемпіон світу відзначив рідкісні нокаути у виконанні українця
Ексчемпіон світу в двох вагових категоріях Пол Маліньяджі (36-8, 7 КО) не вірить, що український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) переможе американця Девіна Хейні (29-0, 15 КО) в поєдинку за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі.
Про це він розповів в інтерв’ю Youtube-каналу Paulie TV. За його словами, українець "повністю знищував" своїх суперників у менш легких вагових категоріях.
"Я буду в шоці, якщо Хейні буде нокаутований. Ломаченко б'є опонентів... Але навіть тих, яких він бив у легкій вазі — він їх не зупиняв", — зазначив Маліньяджі.
За словами колишнього чемпіона світу, йому дуже цікаві як рівень американського боксера, так і якості його українського суперника, тому він з нетерпінням чекає на поєдинок.
"Це хороший бій. Як я казав, це Супербоул легкого дивізіону", — резюмував Маліньяджі.
Суперники вийдуть на ринг 21 травня 2023 року в американському Лас-Вегасі близько 07:00 за київським часом. Поєдинок Ломаченко — Хейні не покажуть в Україні, але сайт "Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію бою.
Суперники вже провели першу прес-конференцію напередодні поєдинку, де американець публічно принизив українця.
Перед цим відомий тренер дав прогноз на поразку українця. Примітно, що букмекери таку думку поділяють.