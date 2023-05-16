Ломаченко - Хейни: где и когда смотреть чемпионский бой в Украине

Отечественные трансляторы не заинтересованы в показе шоу с участием украинца

В субботу, 20 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проведет поединок с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни (29-0, 15 КО). Накануне американец пообещал прикончить украинца.

Украинские телеканалы отказались от трансляции шоу бокса, а потому легально посмотреть поединок можно на западных сервисах, в частности ESPN+. Об этом сообщает boxingscene.

Трансляция шоу бокса с участием Ломаченко будет проходить по системе Pay-per-view (плати за просмотр). Стоимость просмотра вечера бокса на ESPN+ составляет 59,99$ (около 2200 грн). Кроме того, поединок за пояса WBC, WBA Super, IBF и WBO покажет британский Sky Sports на телеканалах Sky Sports Main Event и Sky Sports Arena (стоимость минимальной подписки — 46 фунтов (около 2100 грн)). Отметим, для использования обеих платформ необходимы VPN-сервисы, ведь они вещают только на территории США и Великобритании соответственно.

Проморолик боя Ломаченко - Хейни

Отметим, бой Ломаченко — Хейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе. Ориентировочно главный поединок начнется в 06:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что букмекеры выделили фаворита в бою Ломаченко — Хейни.

Напомним, Василий заработает за бой намного меньше американца.