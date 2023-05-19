Ломаченко - Хейни: онлайн-трансляция боя

Прямая трансляция шоу бокса в Лас-Вегасе

В субботу, 20 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет большой бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,235 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и американцем Девином Хейни (29-0, 15 КО).

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу бокса в США. Ни один транслятор в Украине не решился показывать поединок с участием Loma в прямом эфире из-за скандальности спортсмена.

Онлайн-трансляция вечера бокса Василий Ломаченко — Девин Хейни

Проморолик боя Ломаченко - Хейни

Что на кону

Бывший чемпион в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Ломаченко попытается со второго раза выиграть четыре чемпионских пояса, которые принадлежат непобедимому американцу. Девин после двух побед над австралийцем Джорджем Камбососом владеет титулами IBF, WBA Super, WBC, и WBO. Также боксеры получат весьма солидные гонорары.

Где смотреть бой

Официальный транслятор вечеров бокса от компании Top Rank в Украине Megogo отказался показывать бой с участием Ломаченко, сославшись на "принципиальное решение". Таким образом, официально поединок в Украине будет доступен для просмотра на западных медиа-платформах ESPN+ и Sky Sports. При этом для использования данных сервисов необходим VPN, а просмотр шоу бокса влетит в копеечку (около 2 тысяч гривен). Ориентировочно, главный бой вечера начнется в воскресенье, 21 мая, в 06:00 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

Специалисты отдают предпочтению чемпиону. На успех претендента можно сделать ставку с коэффициентом 3,10-3,30. В то же время победа американца намного вероятнее — коэффициент 1,36-1,48.

Андеркард поединка

Перед главным боем шоу в Лас-Вегасе состоятся несколько занимательных поединков, в частности Джуно Накатани и Эндрю Молони сразятся за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором наилегчайшем весе. Кроме того, на ринг выйдет непобедимый внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш.

Андеркард вечера бокса в Лас-Вегасе 20 мая

Последний бой

Оба боксера в последний раз выходили на ринг в октябре 2022 года с разницей в две неделе. Василий добыл неубедительную победу над небитым американцем Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 KO).

Лучшие моменты боя Ломаченко — Ортис

Хейни, в свою очередь, судейским решением одолел во второй раз Камбососа (20-2, 10 КО).

Лучшие моменты боя Хейни - Камбосос 2

Ломаченко и Хейни встретились на пресс-конференции

Напомним, Ломаченко после начала полномасштабного вторжения рф в Украину влип в серию скандалов, из-за чего его фанатская база на родине значительно уменьшилась. Многие украинцы отказываются болеть за Василия. Перед боем Loma порассуждал на тему войны, а Хейни отметил благородство оппонента.