Ломаченко бьется за величие в боксе: топ-5 зашкваров украинца

Звездный боксер неоднократно попадал в скандалы

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет 21 мая 2023 года бой против американца Дэвина Хейни за титул абсолютного чемпиона мира.

Далеко не все в Украине будут болеть в этом поединке за своего соотечественника, поскольку репутация Ломаченко подмочена скандалами. "Телеграф" вспоминает главные из них.

Флаг после победы над Комми

По завершении успешного боя против Ричарда Комми 12 декабря 2021 года украинский легковес появился в ринге с красно-желтым флагом родного города Аккермана, а не знаменем своей Родины.

Данный поступок спровоцировал спекуляции о том, что Ломаченко — не столько патриот своей страны, сколько — родного региона. Впрочем, возможно, украинского флага не оказалось под боком из-за халатности кого-то из команды боксера.

Тем не менее, инцидент вызвал возмущение. Не оставил его без внимания и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который задался вопросом, представлял ли в поединке его соотечественник Украину, не используя ее флаг.

Поддержка Московского патриархата

Сама по себе скандальная поддержка боксером УПЦ МП, который не порвал связей с русской православной церковью (РПЦ), чей патриарх Кирилл благословляет войну рф против Украины, за последние годы вылилась в несколько скандалов.

Так, Ломаченко публиковал в соцсетях интервью митрополита УПЦ МП Луки, где тот заявлял, что украинцев бомбят из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества, а также — видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина с утверждением, что Украина начала войну против бога.

Также спортсмен в его поддержку делился фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, против которого введены санкции СНБО. Кроме того, он выкладывал видео с стихом, где украинцы, которые поддерживают выселение монахов из Киево-Печерской лавры, называются "бесноватыми", "лжецами", "лицемерами", а их правитель — "кукловодом". В еще одном ролике в его аккаунте в Instagram говорится про "духовно-больных" протестующих у Лавры, которых "можно только пожалеть".

Наконец, Ломаченко распространял видео с нелицеприятными кадрами противников Московского патриархата, где можно заметить монтаж, с тем, чтобы дискредитировать последних, а также призывал молиться за врагов. Это еще далеко не весь перечень скандалов вокруг Московского патриархата, связанных с Ломаченко.

Фото с другом Кадырова

В марте 2023 года украинский боксер посетил турнир UFC 285 в Лас-Вегасе, сделал совместное фото с российским бойцом смешанных единоборств (UFC) и другом кремлевской марионетки в Чечне Рамзана Кадырова Исламом Махачевым, оказавшись на дальнем плане видео.

Помимо самого этого факта, возмущение украинцев вызвало то, что Ломаченко делает это с улыбкой на лице и обнимается с россиянином.

Видео с российским спецназом

В январе 2020 года боксер опубликовал в соцсетях видео канала "Корсунская пустынь" о "силе православного духа", на котором российские спецназовцы сперва ставят свечку в церкви, после чего берут в руки оружие и отправляются воевать.

При этом ролик заканчивается словами благодарности от автора за помощь в съемках "вежливым людям" — российским военным, которые участвовали в аннексии россией Крыма в 2014 году. При этом "Корсунская пустынь" — монастырь РПЦ, который находится в рф.

Слова о войне на Донбассе

В сентябре 2019 года Ломаченко оскандалился заявлением о войне с россией на Донбассе, где признался, что у него в рф есть друзья. По его словам тогда, он дружит с ними с детства, и от того, что "есть политическая напряженность между россией и Украиной", а "там что-то делят наверху", он не будет разрывать с ними отношения.

Эти слова вызвали гнев в Украине, где ему напомнили, что на тот момент во время войны на Донбассе против россии погибли около 13 тысяч человек.

Напомним, поединок Ломаченко — Хейни не будет транслироваться в Украине. Экс-транслятор боев боксера рассказал, почему решил не показывать шоу бокса в Лас-Вегасе.

Букмекеры изменили коэффициенты на главный поединок вечера за несколько дней до боя.