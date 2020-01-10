Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)

Новости спорта:Украинский боксер Ломаченко опубликовал в соцсетях видео с российским спецназом.

Украинский боксер Василий Ломаченко разместил провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram, чем вызвал огромное недовольство в комментариях.

В видеозаписи идет речь о "силе православного духа", на фоне разговоров о котором в кадре не раз появляются российские спецслужбы.

Оригинал видео был опубликован на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь", который находится в Орловской области РФ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Видео на странице Ломаченко черно-белое, в оригинале оно цветное и нашивки российского флага на военной форме видны лучше.

Болельщики забросали Василия гневными комментариями. В частности, один из фанатов предложил включить боксера в список на обмен с Россией военнопленными.