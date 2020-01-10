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Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)

Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)
09:41 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинский боксер Ломаченко опубликовал в соцсетях видео с российским спецназом.

Украинский боксер Василий Ломаченко разместил провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram, чем вызвал огромное недовольство в комментариях.

В видеозаписи идет речь о "силе православного духа", на фоне разговоров о котором в кадре не раз появляются российские спецслужбы.

Оригинал видео был опубликован на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь", который находится в Орловской области РФ.

 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Видео на странице Ломаченко черно-белое, в оригинале оно цветное и нашивки российского флага на военной форме видны лучше.

ESPN признал Ломаченко лучшим боксером в своем возрасте

Болельщики забросали Василия гневными комментариями. В частности, один из фанатов предложил включить боксера в список на обмен с Россией военнопленными.

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