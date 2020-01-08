ESPN признал Ломаченко лучшим боксером в своем возрасте

Новости спорта:Среди сверстников опередил Тайсона Фьюри и Майки Гарсию.

Портал ESPN признал Василия Ломаченко лучшим боксером мира в возрасте 31 года.

Среди сверстников в рейтинге украинец опередил Тайсона Фьюри и Майки Гарсию, помимо прочих.

Регулярный чемпион мира в среднем весе Дэвин Хэйни по версии WBC — лучший среди 21-летних боксеров, вероятный следующий оппонент Ломаченко Теофимо Лопес — среди 22-летних.

Другой регулярный чемпион в легком весе, по версии WBA, Джервонта Дэвис опередил сверстников в возрасте 25 лет. Канело Альварес — в возрасте 29 лет, Энтони Джошуа — 30 лет.

Среди 34-летних боксеров нет равных чемпиону мира в хэвивейте Деонтею Уайлдеру, среди 37-летних — чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину.

Наконец, рейтинг в статусе лучшего боксера в возрастной категории 40 лет и выше замыкает Мэнни Пакьяо.

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версии WBA и WBO, а также франчайзинговым чемпионом WBC.