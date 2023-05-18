"Снимаю перед ним шляпу": Хейни уважает Ломаченко за его смелое решение
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Украинец помог сопернику стать абсолютным чемпионом мира
Американский боксер Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) рассказал, за что уважает своего украинского соперника (17-2, 11 КО) Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Американец оценил решение своего визави остаться в Украине в начале полномасштабного вторжения рф. Об этом он сказал на пресс-конференции перед боем, которую опубликовал в YouTube Top Rank Boxing.
"Я снимаю перед ним шляпу за этот шанс после четырех лет. Я уважаю его решение остаться в Украине и бороться за свою страну", — признался Хейни.
По его словам, это дало ему возможность поехать в Австралию для проведения поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Джорджа Камбососа.
"Поэтому было правильно, что как настоящий чемпион я также дал ему шанс. Хочу провести замечательный бой для болельщиков в воскресенье", — резюмировал Хейни.
На этой же пресс-конференции Ломаченко ответил на вопрос о войне рф против Украины. По его мнению, ее остановит только Бог.
Напомним, что поединок украинца против американского боксера состоится в ночь на 21 мая. В Украине бой не будет транслироваться по ТВ, тогда как букмекеры считают фаворитом Хейни.
При этом американский абсолютный чемпион мира обвинил Ломаченко в "грязном" боксе.