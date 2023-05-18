Ломаченко рассказал, как остановить войну в Украине (видео)

Спортсмен не верит, что люди могут что-то изменить

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) накануне своего боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Девином Хейни (29-0, 15 КО) ответил западным журналистам на вопрос о войне. К слову, супербой не покажут по ТВ в Украине.

Об этом бывший чемпион мира в трех весовых категориях рассказал на финальной пресс-конференции перед боем. Видео мероприятия доступно на YouTube-канале промоутерской компании Top Rank. Боксер считает, что только Бог может изменить ситуацию, а потому нужно просто молиться.

"Если вы что-нибудь говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну", — заявил боксер.

Напомним, бой Ломаченко — Хейни состоится в ночь на 21 мая, ориентировочное начало поединка — в 06:00 (время киевское). На кону дуэли будут стоять четыре чемпионские пояса, принадлежащие американцу. Накануне букмекеры значительно понизили шансы на победу украинца. К слову, Девин обвинил Василия в "грязном" боксе.