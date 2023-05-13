"Так выглядит турнир, где власть захватили россияне": на ЧМ по боксу произошла массовая драка (видео)

Некоторые страны бойкотировали соревнования

На чемпионате мира по боксу под эгидой пророссийской Международной боксерской ассоциации (IBA), которая допустила россиян и белорусов к соревнованиям без каких-либо ограничений (с флагом и гимном), произошли беспорядки.

Об этом сообщил журналист Tribuna Андрей Розанов в Twitter. Во время массовых беспорядков зафиксированы случаи вероятных краж боксерских перчаток. На кадрах можно увидеть массовую драку вблизи ринга, а также людей, которые с довольными лицами убегают с упакованной амуницией в неизвестном направлении.

"Так выглядят международные соревнования, где власть захватили россияне. Это чемпионат мира по боксу IBA, где руководитель – россиянин Умар Кремлев. Все в лучших традициях так называемой россии", — написал журналист, прикрепив несколько видео.

Добавим, из-за допуска россиян и белорусов чемпионат мира под эгидой IBA бойкотируют Великобритания, США, Ирландия, Чехия, Канада, Швеция, Новая Зеландия, а также команда Украины. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 30 апреля по 14 мая. Из-за пагубного влияния IBA на бокс Международный олимпийский комитет проводит собственную квалификацию на олимпийский боксерский турнир в Париже. В будущем бокс могут убрать из программы Олимпиады.