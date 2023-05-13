"Так виглядає турнір, де владу захопили росіяни": на ЧС з боксу сталася масова бійка (відео)

Деякі країни бойкотували змагання

На чемпіонаті світу з боксу під егідою проросійської Міжнародної боксерської асоціації (IBA), яка допустила росіян та білорусів до змагань без жодних обмежень (з прапором та гімном), сталися заворушення.

Про це повідомив журналіст Tribuna Андрій Розанов у Twitter. Під час масових заворушень зафіксовано випадки ймовірних крадіжок боксерських рукавичок. На кадрах можна побачити масову бійку поблизу рингу, а також людей, які із задоволеними обличчями тікають із запакованою амуніцією у невідомому напрямку.

"Так виглядають міжнародні змагання, де владу захопили росіяни. Це чемпіонат світу з боксу IBA, де керівник — росіянин Умар Кремльов. Все у найкращих традиціях так званої росії", — написав журналіст, прикріпивши кілька відео.

Додамо, через допуск росіян та білорусів чемпіонат світу під егідою IBA бойкотують Велика Британія, США, Ірландія, Чехія, Канада, Швеція, Нова Зеландія, а також команда України. Турнір проходить у Ташкенті (Узбекистан) з 30 квітня до 14 травня. Через згубний вплив IBA на бокс Міжнародний олімпійський комітет проводить власну кваліфікацію на олімпійський боксерський турнір у Парижі. У майбутньому бокс можуть прибрати із програми Олімпіади.