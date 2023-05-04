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Усик — Ф’юрі, Джошуа — Вайлдер: названі гонорари боксерів грандіозного шоу боксу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Усик, Тайсон Ф’юрі, Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа Новина оновлена 04 травня 2023, 22:52
Олександр Усик, Тайсон Ф’юрі, Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа. Фото instagram.com/usykaa, instagram.com/bronzebomber, instagram.com/tysonfury, instagram.com/anthonyjoshua

Окрім чемпіонів на ринг вийдуть не менш імениті колишні володарі титулів у гевівейті

Саудівська Аравія планує організувати неймовірне шоу боксу за участю найкращих боксерів суперважкого дивізіону, включаючи чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 KO), який нещодавно побував на передовій.

Учасниками шоу також стануть: володар поясу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO), а також ексчемпіони світу в гевівейті Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) та Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО). Боксери отримають шалені гроші за свою участь, передає журналіст Майкл Бенсон у Twitter з посиланням на журналіста talkSPORT Саймона Джордана.

За інформацією джерела, найбільшу суму грошей отримає Ф’юрі: 90 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 113 млн доларів), Усик заробить 60 мільйонів фунтів (75 млн доларів), а Вайлдер та Джошуа отримають по 30 мільйонів фунтів (по 37 млн доларів).

У Саудівській Аравії хочуть провести поєдинки Усик — Ф’юрі, Джошуа — Уайлдер у рамках одного грандіозного вечора боксу, переговори тривають.

Нагадаємо, Усик мав битися з Ф’юрі у квітні 2023 року, проте сторони не зуміли домовитися через пункт про реванш.

Нещодавно Олександр з’їздив на передову, де взяв до рук зброю. Через це в росії почалася істерика.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик #Ентоні Джошуа #Деонтей Вайлдер