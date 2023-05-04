Кроме чемпионов на ринг выйдут не менее именитые бывшие обладатели титулов в хевивейте

Саудовская Аравия планирует организовать невероятное шоу бокса с участием лучших боксеров супертяжелого дивизиона, включая чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 KO), который недавно побывал на передовой.

Участниками шоу также станут: обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO), а также экс-чемпионы мира в хевивейте Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО). Боксеры получат сумасшедшие деньги за свое участие, передает журналист Майкл Бенсон в Twitter со ссылкой на журналиста talkSPORT Саймона Джордана.

По информации источника, самую большую сумму денег получит Фьюри: 90 миллионов фунтов стерлингов (около 113 млн долларов), Усик заработает 60 миллионов фунтов (75 млн долларов), а Уайлдер и Джошуа получат по 30 миллионов фунтов (по 37 млн долларов).

В Саудовской Аравии хотят провести поединки Усик — Фьюри, Джошуа — Уайлдер в рамках одного грандиозного вечера бокса, переговоры идут.

Напомним, Усик должен был сразиться с Фьюри в апреле 2023 года, однако стороны не сумели договориться из-за пункта о реванше.

Недавно Александр съездил на передовую, где взял в руки оружие. Из-за этого в рф началась истерика.