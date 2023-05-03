Усик получил работу в сборной Украины по футболу

Спортсмен будет отвечать за социальные проекты в национальной команде

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, олимпийский чемпион по боксу Александр Усик (20-0, 13 КО), который недавно посетил передовую, получил должность амбассадора сборной Украины по футболу.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook. В обязанности боксера будут входить социальные проекты.

Боксер будет помогать в организации выездов на матчи сборной Украины воинов, которые получили ранения на фронте. Кроме того, он будет помогать в реализации других социальных мер, направленных на реабилитацию военных: организация футбольных турниров с участием защитников Украины, помощь медицинским учреждениям, где проходят лечение раненые воины, а также благотворительные акции в поддержку семей погибших военных.

Александр Усик – амбассадор сборной Украины по футболу

"Благодарю Александра за его патриотизм и готовность поддерживать и помогать военным, которых он часто посещает на передовой! Для национальной сборной и нашего футбольного сообщества участие в подобных социальных проектах, направленных на помощь в реабилитации защитников-Героев, является чрезвычайно почетной миссией! Важна такая поддержка и возможность отвлечься от войны для самих воинов, которые рисковали жизнью ради защиты Независимости Украины.

Уверен, что такое сотрудничество будет вдохновлять и футболистов сборной, где у казака Усика немало друзей. Александр, добро пожаловать в команду!" — написал Павелко.

Напомним, Усик на передовой взял в руки оружие, из-за чего у российских пропагандистов началась истерика.