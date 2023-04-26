В Польше назвали "сном пьяного сумасшедшего" место проведения следующего боя Усика

Стороны работают над организацией поединка

Польский журналист и комментатор Ring TVP Sport Петр Ягелло сообщил в Twitter о том, что следующий бой украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик проведе в Польше против британца Дэниэла Дюбуа. Ранее сорвался сорвался поединок чемпиона с Тайсоном Фьюри.

В своем аккаунте в Twitter он написал, что поединок планируют провести на Национальном стадионе в Варшаве. По его словам, эта идея звучит как "сон пьяного сумасшедшего".

"Но на самом деле это возможный вариант. Вопрос в том, будет ли арена доступна промоутерам. Планы конкретные – вечер бокса с выступлением украинских музыкантов. Был бы праздник", — отметил Ягелло.

Промоутер Анджей Василевски подтвердил эти планы украинской стороны, опубликовав в Twitter совместное фото со своим украинским коллегой — представителем Усика Александром Красюком.

"Мы оба работаем в Варшаве… Шансы растут! Усик против Дюбуа в супертяжелом весе за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и пояс The Ring!", — увлеченно написал он.

Ранее сообщалось, что если в ближайшее время поединок Усика с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира не состоится, то украинец, вероятно, выйдет на ринг против Даниэля Дюбуа.

На днях Фьюри заинтриговал болельщиков, что в скором времени станет известно имя его следующего соперника, пообещав "неизбежную дату и абсолютно монструозный бой".