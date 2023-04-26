У Польщі назвали "сном п’яного божевільного" місце проведення наступного бою Усика

Сторони працюють над організацією поєдинку

Польський журналіст та коментатор Ring TVP Sport Петро Ягелло повідомив у Twitter про те, що наступний бій український чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик проведе у Польщі проти британця Деніела Дюбуа. Раніше зірвався поєдинок чемпіона з Тайсоном Ф’юрі.

В своєму акаунті у Twitter він написав, що поєдинок планують провести на Національному стадіоні у Варшаві. За його словами, ця ідея звучить як "сон п’яного божевільного".

"Але насправді це можливий варіант. Питання в тому, чи буде арена доступна промоутерам. Плани конкретні — вечір боксу з виступом українських музикантів. Було б свято", — зазначив Ягелло.

Промоутер Анджей Василевський підтвердив ці плани української сторони, опублікувавши в Twitter спільне фото зі своїм українським колегою – представником Усика Олександром Красюком.

"Ми обидва працюємо у Варшаві… Шанси ростуть! Усик проти Дюбуа в суперважкій вазі за титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF та пояс The Ring!", — захоплено написав він.

Раніше повідомлялося, що якщо найближчим часом поєдинок Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу не відбудеться, то українець, ймовірно, вийде на ринг проти Даніеля Дюбуа.

Днями Ф’юрі заінтригував уболівальників, що незабаром стане відоме ім’я його наступного суперника, пообіцявши "неминучу дату та абсолютно монструозний бій".