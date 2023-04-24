"Так, я перевзувся": Усик прокоментував образи з боку росіян

Боксер закликав цінувати українську культуру

Український чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик, дружина якого Катерина порівняла диктатора рф путіна з пацюком, заявив про те, що не звертає уваги на образи з боку російських користувачів соцмереж.

Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу журналіста Володимира Кобелькова "Київський торт ". За його словами, він продовжуватиме популяризувати українську культуру, яку терористична держава рф намагається знищити.

"Так, я перевзувся. Я і для них перевзувся, і для деяких із наших — теж. Директ Instagram "горить". Пишуть, що я нацист, бандерівець, прямо зрадник. Там пожежа. Там дрова не треба підкидати", — відзначив Усик.

Боксер додав, що має свій шлях, яким він іде, і він завжди казав, що Україні не потрібна якась інша культура, адже вона має свою.

"Ми можемо іншу вчити, знати про неї, але свою не повинні забувати. Наразі відбувається злочин проти України, українського народу та цивілізованого світу", — резюмував Усик.

Раніше російський ексчемпіон світу Олександр Повєткін заявив, що був ображений словами чинного українського чемпіона світу WBA, IBF, WBO про його країну.

Також боксер із країни-агресора висловив переконання, що путін "все зробив правильно", розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, адже в нього "були дані розвідки".