"Да, я переобулся": Усик прокомментировал оскорбления со стороны россиян

Боксер призвал ценить украинскую культуру

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик, жена которого Екатерина сравнила диктатора рф путина с крысой, заявил о том, что не обращает внимания на оскорбления со стороны российских пользователей соцсетей.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу журналиста Владимира Кобелькова "Киевский торт". По его словам, он будет продолжать популяризировать украинскую культуру, которую террористическое государство рф пытается уничтожить.

"Да, я переобулся. Я и для них переобулся, и для некоторых из наших — тоже. Директ Instagram "горит". Пишут, что я нацист, бандеровец, самый никакой, предатель. Там пожар. Там дрова не нужно подкидывать", — отметил Усик.

Боксер добавил, что у него свой путь, по которому он идет, и он всегда говорил, что Украине не нужна какая-то другая культура, ведь у нее есть своя.

"Мы можем другую учить, знать о ней, но свою не должны забывать. Сейчас происходит преступление против Украины, украинского народа и цивилизованного мира", — резюмировал Усик.

Ранее российский экс-чемпион мира Александр Поветкин заявил, что был оскорблен словами действующего украинского чемпиона мира WBA, IBF, WBO о его стране.

Также боксер из страны-агрессора выразил убеждение, что путин "все сделал правильно", начав полномасштабное вторжение в Украину, ведь у него "были данные разведки".