"Комбатант" Усик вызвал переполох в россии

Пропагандисты назвали именитого боксера "агрессором" и "террористом"

Украинский боксер-чемпион Александр Усик вызвал истерику у россиян после своего нашумевшего визита на передовую.

Кремлевские пропагандисты, увидев как украинец защищает свою землю с оружием в руках, тут же назвали боксера "азовцем" и "националистом". Так называемые эксперты в комментарии для aif.ru заявили, что Усик "стал комбатантом".

Полковник запаса Роман Насонов заявил, что боксер, выстрелив в сторону российских оккупантов, абсолютно точно является участником боевых действий.

"Усик из высокопрофессионального спортсмена международного уровня превращается в простого по своей внутренней сути "азовца".

Если он прибыл добровольно в район боевых действий, своим собственным решением взял в руки боевое оружие, направил его в сторону группировки российских войск, был наведен прицел и произведен выстрел, значит он абсолютно точно является комбатантом. И в отношении него в международном праве будут применяться все те международные действия, которые, возложены, на комбатанта — участника боевых действий", — заявил Насонов.

Еще один "эксперт", юрист Юрий Капштык заявил, что Усика можно привлечь у уголовной ответственности за агрессию и террористическую деятельность против рф.

"Усик выступил участником боевых действий против рф — это однозначно расценивается как участие в террористической деятельности, агрессии и т. п. Зависит от обстоятельств конкретного обстрела. Но с точки зрения российского законодательства есть основания для привлечения Александра Усика к уголовной ответственности", — заявил Капштык.

Главный боксер рф, депутат госдумы Николай Валуев ошалел, увидев, как Александр стреляет из миномета.

"Саша все. Ну я уже говорил", — коротко прокомментировал увиденное Валуев.

Напомним, бойцы ВСУ опубликовали в сети кадры, на которых Усик стреляет из миномета. Где было снято видео и куда стрелял боксер неизвестно.

Кроме того, Александр на передовой попал под обстрел оккупантов.