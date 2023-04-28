"Зашибись!" Усик бьет оккупантов на Донбассе (видео)

Боксер освоил стрельбу из миномета под руководством бойцов ВСУ

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, олимпийский чемпион по боксу Александр Усик (20-0, 13 КО) на днях посетил передовую, где взял оружие в руки.

Бойцы ВСУ показали, как украинский чемпион стреляет по позициях оккупантов из миномета. Соответствующие видео завирусились в сети, передает "Телеграф".

На кадрах видно, как Александр на некоторое время стал частью минометного расчета ВСУ. Спортсмен выстрелил из миномета, после чего с бойцами в спешном порядке отправился в авто, чтобы сменить позицию. В машине у Усика спросили о его ощущениях. На это боксер кратко ответил: "Зашибись!".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, бой Усика с обладателем пояса WBC британцем Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не состоялся в апреле, ведь команды боксеров не сумели договориться о реванше. Ожидается, что Александр теперь сразится с британцем Даниэлем Дюбуа, который является обязательным претендентом на титул WBA. Чемпионский бой может пройти в Польше.

Ранее сообщалось, что захватчики украли из дома Усика в Киевской области бойлер.