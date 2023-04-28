"Зашибісь!" Усик б’є окупантів на Донбасі (відео)

Боксер освоїв стрільбу з міномета під керівництвом бійців ЗСУ

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі, олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик (20-0, 13 КО) днями відвідав передову, де взяв зброю в руки.

Бійці ЗСУ показали, як український чемпіон стріляє по позиціях окупантів із міномета. Відповідні відео завірусилися у мережі, передає "Телеграф".

На кадрах видно, як Олександр на якийсь час став частиною мінометного розрахунку ЗСУ. Спортсмен вистрілив з міномета, після чого з бійцями поспішно вирушив в авто, щоб змінити позицію. У машині в Усика запитали про його відчуття. На це боксер коротко відповів: "Зашибісь!"

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, бій Усика з володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не відбувся у квітні, адже команди боксерів не зуміли домовитися про реванш. Очікується, що Олександр тепер битиметься з британцем Даніелем Дюбуа, який є обов’язковим претендентом на титул WBA. Чемпіонський бій може пройти у Польщі.

Раніше повідомлялося, що загарбники вкрали з будинку Усика в Київській області бойлер.