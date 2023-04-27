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Важковаговику важка зброя: з’явилося фото Усика, який стріляє з РПГ та міномета на фронті

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Усик побував на передовій Новина оновлена 27 квітня 2023, 21:21
Олександр Усик побував на передовій. Фото instagram.com/illich_illich_illich

Боксер відвідав передову, де поспілкувався із захисниками України

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі, олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик (20-0, 13 КО) побував на фронті, де взяв до рук зброю.

Відповідний знімок опублікував у сторіс Instagram один із бійців ЗСУ. Воїн опублікував колаж, на якому зображено боксера зі зброєю в руках. На знімку Олександр не просто позує зі зброєю, а використовує її. На фото видно, як Олександр стріляє з РПГ та міномета. Крім того, з колажу можна зробити висновок, що спортсмен також стріляв із танка.

"Якщо комусь цікаво, як є*ашить Усик", — підписав колаж боєць ЗСУ.

Боєць ЗСУ показав, що робив Усік на фронті
Боєць ЗСУ показав, що робив Усік на фронті

Зазначимо, Усик на передовий навіть потрапив під обстріл.

"Подарував Усику свій патч [шеврон — Ред.] . Перечекали пару прильотів. Такий вечір. Радий був бачити", — зазначив боєць ЗСУ, який прикріпив фото з укриття.

Усик потрапив під обстріл на передовій
Усик потрапив під обстріл на передовій

Нагадаємо, Олександр та володар титулу WBC британець Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не зуміли домовитися про проведення супербою за звання абсолютного чемпіона світу. Тепер Усик зобов’язаний дати бій британцю Даніелю Дюбуа, щоб зберегти титул WBA. Цей поєдинок може пройти у Польщі.

Теги:
#Україна #Бокс #Росія #Олександр Усик