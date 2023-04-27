Важковаговику важка зброя: з’явилося фото Усика, який стріляє з РПГ та міномета на фронті

Боксер відвідав передову, де поспілкувався із захисниками України

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі, олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик (20-0, 13 КО) побував на фронті, де взяв до рук зброю.

Відповідний знімок опублікував у сторіс Instagram один із бійців ЗСУ. Воїн опублікував колаж, на якому зображено боксера зі зброєю в руках. На знімку Олександр не просто позує зі зброєю, а використовує її. На фото видно, як Олександр стріляє з РПГ та міномета. Крім того, з колажу можна зробити висновок, що спортсмен також стріляв із танка.

"Якщо комусь цікаво, як є*ашить Усик", — підписав колаж боєць ЗСУ.

Боєць ЗСУ показав, що робив Усік на фронті

Зазначимо, Усик на передовий навіть потрапив під обстріл.

"Подарував Усику свій патч [шеврон — Ред.] . Перечекали пару прильотів. Такий вечір. Радий був бачити", — зазначив боєць ЗСУ, який прикріпив фото з укриття.

Усик потрапив під обстріл на передовій

Нагадаємо, Олександр та володар титулу WBC британець Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не зуміли домовитися про проведення супербою за звання абсолютного чемпіона світу. Тепер Усик зобов’язаний дати бій британцю Даніелю Дюбуа, щоб зберегти титул WBA. Цей поєдинок може пройти у Польщі.