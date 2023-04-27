Усик побував на передовій у формі ЗСУ (фото)

Суперваговик прибув на фронт

Зірковий український боксер Олександр Усик, який вважає, що війна закінчиться до кінця літа 2023 року, приїхав у гості до воїнів ЗСУ на передову

Як повідомляє "Телеграф", відповідні фотографії з українським чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі опублікували військові з ніками illich_illich_illich, dsl.bless та ol_ol.sh.k. Вони із зрозумілих причин не уточнили, де саме перебувають.

Водночас, за знімками можна зрозуміти, що лінія фронту проходить поряд із позиціями українських захисників, які на них відображені.

Раніше Усик заявив, що не надає значення образам з боку росіян в соцмережах.

Нещодавно його російський ексколега Олександр Повєткін заявив, що був ображений словами українця про рф.

Також колишній боксер заявив, що російський диктатор путін зробив правильно, коли влаштував повномасштабну війну з Україною, оскільки "в нього були дані розвідки".