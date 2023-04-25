"Хотілося б, щоб уже завтра": Усик назвав терміни закінчення війни

Боксеру хочеться вже влітку бути в Ялті

Український чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик, який в тому ж інтерв’ю зізнався у своєму "перевзуванні", переконаний в тому, що війна рф проти України закінчиться до кінця літа.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю YouTube-каналу журналіста Володимира Кобелькова "Київський торт". Суперважковаговик дав зрозуміти, що робить такі висновки, дивлячись на те, що відбувається та які переговори йдуть у світі.

"Так, хотілося б, щоб швидше закінчилася. Хотілося б, щоб уже завтра. Але це мрія та бажання українців та тих людей, які за нас переживають. Але, гадаю, що до кінця літа. Напевно", — вважає Усик.

Боксер зізнався, що йому хочеться, щоб уже влітку українці були в Криму та Ялті зокрема. Він також висловив захоплення Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Дуже приємна та професійна людина. Тут можна по роботі сказати, що це професіонал, це справжній військовий, який не в медіа. Наші з ним тактики? В нього більше перемог нокаутом", — резюмував Усик.

Раніше дружина боксера Катерина порівняла диктатора рф путіна з пацюком і одночасно захопилася президентом України Володимиром Зеленським.

Нещодавно російський ексколега Усика Олександр Повєткін зізнався, що образився словами українського боксера про його країну.

Також він заявив, що путін вчинив правильно, коли розпочав повномасштабну війну з Україною, адже в того "були дані розвідки".