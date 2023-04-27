Укр

Супертяжу тяжелое оружие: появилось фото Усика, стреляющего из РПГ и миномета на фронте

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Александр Усик побывал на передовой Новость обновлена 27 апреля 2023, 21:21
Александр Усик побывал на передовой. Фото instagram.com/illich_illich_illich

Боксер посетил передовую, где пообщался с защитниками Украины

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, олимпийский чемпион по боксу Александр Усик (20-0, 13 КО) побывал на фронте, где взял в руки оружие.

Соответствующий снимок опубликовал в сторис Instagram один из бойцов ВСУ. Воин опубликовал коллаж, на котором запечатлен боксер с оружием в руках. На снимке Александр не просто позирует с оружием, а использует его. На фото видно, как Александр стреляет из РПГ и миномета. Кроме того, из коллажа можно сделать вывод, что спортсмен также стрелял из танка.

"Если кому-то интересно, как е*ашит Усик", – подписал коллаж боец ВСУ.

Боец ВСУ показал, что делал Усик на фронте
Боец ВСУ показал, что делал Усик на фронте

Отметим, Усик на передовой даже попал под обстрел.

"Подарил Усику свой патч [шеврон — Ред.]. Переждали пару прилетов. Такой вечер. Рад был видеть", — отметил боец ВСУ, прикрепивший фото из укрытия.

Усик попал под обстрел на передовой
Усик попал под обстрел на передовой

Напомним, Александр и обладатель титула WBC британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не сумели договориться о проведении супербоя за звание абсолютного чемпиона мира. Теперь Усик обязан дать бой британцу Даниэлю Дюбуа, чтобы сохранить титул WBA. Этот поединок может пройти в Польше.

Теги:
#Украина #Бокс #Россия #Александр Усик