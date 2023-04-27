Супертяжу тяжелое оружие: появилось фото Усика, стреляющего из РПГ и миномета на фронте

Боксер посетил передовую, где пообщался с защитниками Украины

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, олимпийский чемпион по боксу Александр Усик (20-0, 13 КО) побывал на фронте, где взял в руки оружие.

Соответствующий снимок опубликовал в сторис Instagram один из бойцов ВСУ. Воин опубликовал коллаж, на котором запечатлен боксер с оружием в руках. На снимке Александр не просто позирует с оружием, а использует его. На фото видно, как Александр стреляет из РПГ и миномета. Кроме того, из коллажа можно сделать вывод, что спортсмен также стрелял из танка.

"Если кому-то интересно, как е*ашит Усик", – подписал коллаж боец ВСУ.

Боец ВСУ показал, что делал Усик на фронте

Отметим, Усик на передовой даже попал под обстрел.

"Подарил Усику свой патч [шеврон — Ред.]. Переждали пару прилетов. Такой вечер. Рад был видеть", — отметил боец ВСУ, прикрепивший фото из укрытия.

Усик попал под обстрел на передовой

Напомним, Александр и обладатель титула WBC британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не сумели договориться о проведении супербоя за звание абсолютного чемпиона мира. Теперь Усик обязан дать бой британцу Даниэлю Дюбуа, чтобы сохранить титул WBA. Этот поединок может пройти в Польше.