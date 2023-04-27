Усик побывал на передовой в форме ВСУ (фото)

Супертяжеловес прибыл на фронт

Звездный украинский боксер Александр Усик, который считает, что война закончится до конца лета 2023 года, приехал в гости к воинам ВСУ на передовую

Как сообщает "Телеграф", соответствующие фотографии с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе опубликовали военные з никами illich_illich_illich, dsl.bless и ol_ol.sh.k. Они по понятным причинам не уточнили, где именно находятся.

Вместе с тем, по снимкам можно понять, что линия фронта проходит рядом с позициями украинских защитников, которые на них запечатлены.

Ранее Усик заявил, что не придает значения оскорблениям со стороны россиян в соцсетях.

Недавно его российский экс-коллега Александр Поветкин заявил, что был оскорблен словами украинца об рф.

Также бывший боксер заявил, что российский диктатор путин сделал правильно, когда устроил полномасштабную войну с Украиной, поскольку "у него были данные разведки".