"Хотелось бы, чтобы уже завтра": Усик назвал сроки окончания войны

Боксеру хочется уже летом быть в Ялте

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик, который в том же интервью признался в своем "переобувании", убежден в том, что война рф против Украины закончится до конца лета.

Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу журналиста Владимира Кобелькова "Киевский торт". Супертяжеловес дал понять, что делает такие выводы, смотря на то, что происходит и какие переговоры идут в мире.

"Да, хотелось бы, чтобы побыстрее закончилась. Хотелось бы, чтобы уже завтра. Но это мечта и желание украинцев и тех людей, которые за нас переживают. Но, думаю, что до конца лета. Наверное", — считает Усик.

Боксер признался, что ему хочется, чтобы уже летом украинцы были в Крыму и Ялте в частности. Он также выразил восхищение Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Очень приятный и профессиональный человек. Тут можно по работе сказать, что это профессионал, это настоящий военный, который не в медиа. Наши с ним тактики? У него больше побед нокаутом", — резюмировал Усик.

Ранее жена боксера Екатерина сравнил диктатора рф путина с крысой и одновременно восхитилась президентом Украины Владимиром Зеленским.

Недавно российский экс-коллега Усика Александр Поветкин признался, что оскорбился словами украинского боксера о его стране.

Также он заявил, что путин поступил правильно, когда начал полномасштабную войну с Украиной, ведь у того "были данные разведки".